- Там же нет пока вакансий. Чисто теоретически мне, конечно, не хотелось бы, чтобы из "Уфы" одновременно ушли два сильных и значимых для нас руководителя. Но вместе с тем у меня нет сомнений, что Евсеев в один миг возглавит какой-то большой клуб в России, а может, и за её пределами. Думаю, его переход в большой клуб неизбежен, - цитирует Мурзагулова "Новый век".
Вадим Евсеев возглавил уфимский клуб в 2019 году. Под его руководством команда заняла 9-е место в завершившемся сезоне РПЛ, имея в активе 38 очков. "Уфа" вела борьба за 6-ю строчку, которая при определенных обстоятельствах позволит принять участие в квалификации Лиги Европы (если "Зенит" обыграет в финале Кубка России "Химки").
Напомним, в начале июля уфимский клуб покинул генеральный директор Шамиль Газизов. Менеджер продолжил карьеру в "Спартаке". В СМИ появлялись новости, что Евсеев может покинуть "Уфу" вслед за Газизовым.
Мурзагулов: переход Евсеева в большой клуб неизбежен
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов допустил, что главный тренер команды Вадим Евсеев покинет клуб в будущем.
Фото: fcufa.pro
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