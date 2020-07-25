Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюбы.
"Отлично, что футбол вернулся. Это был последний официальный день сезона-2019/20. Сезон был непростой, прекрасно, что мы смогли его возобновить и завершить. Что касается следующего сезона, то постараемся учесть те наработки, которые были в этом. Никаких принципиальных изменений не будет.
Мы считаем, что благодаря варианту с допуском 10 процентов зрителей на стадионы мы показали, что матчи могут быть безопасными. Безусловно, сейчас у клубов есть опыт, а мы готовы увеличивать число болельщиков на стадионах", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России завершился 22 июля. Чемпионом стал петербургский "Зенит".
Новый сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок между "Зенитом" и "Локомотивом". РПЛ начнется 8-9 августа.
Дюков: мы готовы увеличивать число болельщиков на стадионах
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги финального матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками".
Фото: © РФС
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