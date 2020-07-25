О его назначении будет объявлено после отставки Игоря Шалимова.
Вчера "Крылья Советов" сообщили, что специалист хочет возглавить другую команду. Самарцы при Талалаеве набрали 9 очков в 6 матчах. Клуб финишировал на 15-м месте в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.
Источник: Чемпионат
СМИ: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом" на два года
Экс-наставник "Крыльев Советов" Андрей Талалаев возглавит "Ахмат", соглашение будет подписано сроком на два года.
Фото: твиттер nagaicev
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!