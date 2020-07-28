СМИ: сегодня ЦСКА объявит о трансфере Гайча

Сегодня, 29 июля ЦСКА объявит о трансфере нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча.

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Контракт будет рассчитан на пять лет. Аргентинец пройдет тест на коронавирус, и после получения результатов будет вылетать в Москву.



Ранее сообщалось, что трансфер обойдется армейцам в 8,5 миллиона евро, а в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 30 млн евро. Также аргентинский клуб получит 20% стоимости от последующей продажи форварда.



В текущем сезоне на счету Адольфо Гайча 13 матчей за "Сан-Лоренсо" во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.



Источник: Ole