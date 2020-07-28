В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в ФНЛ. Первую игру в новом сезоне самарская команда проведет 2 августа с "Балтикой".
Команду возглавил тренер Игорь Осинькин. Известно, что с ним из "Чертаново" (который он возглавлял до этого) в самарский клуб перейдет восемь молодых футболистов.
Накануне губернатор Самарской области заявил, что руководство клуба может быть отправлено в отставку.
Источник: "СЭ"
СМИ: Гацкан, Фролов и Комбаров останутся в "Крыльях Советов"
Несмотря на вылет "Крыльев Советов" из РПЛ, в команде останутся вратарь Евгений Фролов, защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Гацкан.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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