СМИ: Гацкан, Фролов и Комбаров останутся в "Крыльях Советов"

Несмотря на вылет "Крыльев Советов" из РПЛ, в команде останутся вратарь Евгений Фролов, защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Александр Гацкан.

Фото: ФК "Крылья Советов"