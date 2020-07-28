В "Спартаке" опровергли информацию, что Глушаков запрашивал 1,5 миллиона евро в качестве зарплаты

В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков запросил у московского клуба зарплату 1,5 млн евро в год.

Матч ТВ