"Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма", - приводит слова источника в клубе РБК-Спорт.
Ранее сообщалось, что 33-летний Глушаков хочет продолжить карьеру в Москве и предложил свои услуги "Динамо" и "Спартаку", за который он уже выступал с 2013 по 2019 год.
В минувшем сезоне на счету Глушакова 24 матча в чемпионате России и 4 забитых мяча.
В "Спартаке" опровергли информацию, что Глушаков запрашивал 1,5 миллиона евро в качестве зарплаты
В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков запросил у московского клуба зарплату 1,5 млн евро в год.
Матч ТВ
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