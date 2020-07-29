"Федор во вторник прошел тесты, в среду провел тренировку. Он находится в прекрасном настроении. Мы верим в Федора. Можно не сомневаться, что новый сезон он начнет в "Локомотиве", - цитирует Кикнадзе ТАСС.
Вторую часть минувшего сезона Смолов провел в аренде в "Сельте", за которую отыграл 14 матчей и забил 2 мяча.
По итогам минувшего сезона "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Кикнадзе: можно не сомневаться, что новый сезон Смолов начнет в "Локомотиве"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал возвращение в команду нападающего Федора Смолова.
Фото: AS
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