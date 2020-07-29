"Нам "Спартак" никого пока не предлагал. Если предложат – почему нет? Но мы возьмем только топовых игроков. У нас клуб сильный, конкуренция, мы не каждого возьмем. Будут предложения – обсудим», - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
В минувшем сезоне ФНЛ "Химки" заняли второе место в турнирной таблице и повысились в классе. Также команда дошла до финала Кубка России, где уступила "Зениту" - 0:1.
Ранее в "Химках" сменился генеральный директор клуба. Вместо Василия Иванова новым генеральным директором подмосковного клуба назначен гендиректор "Арены Химки" и муниципальный депутат Александр Зайцев.
Новый чемпионат России начнется встречей между "Химками" и ЦСКА. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 16:00 мск.
Министр спорта МО: "Химки" возьмут из "Спартака" только топовых игроков
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможных трансферах игроков "Спартака" в "Химки".
Фото: "РИА Новости"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!