Семак может покинуть "Зенит" из-за конфликта с руководством клуба

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак может покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
44-летний специалист рассматривает возможность ухода со своей должности из-за сложных отношений с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым и спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой.

Семин недоволен трансферной работой клуба, так как ему обещали укомплектовать команду опытными игроками перед стартом нового сезона.

Отмечается, что Медведев попросил Рибалту предоставить список тренеров, которые могли бы заменить Семака в случае его ухода.

В минувшем сезоне "Зенит" под руководством Семака стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Источник: Sport24

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Теги: Зенит Семак Медведев Рибалта
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