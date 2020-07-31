Спустя сезон после своего прибытия в Италию игрок близок к тому, чтобы покинуть "Удинезе" и отправиться в Россию. Фактически, ЦСКА находится в одном шаге от закрытия трансфера, переговоры уже находятся в продвинутой стадии.
Родриго Бекао после аренды в ЦСКА в сезоне 2018/2019 из бразильского клуба "Баия" не стал подписывать полноценный контракт с армейцами. Сыгравший в рамках РПЛ 20 матчей футболист перешел в итальянский "Удинезе".
ЦСКА по итогам сезона 2019/20 занял 4-е место и отправится в групповой этап Лиги Европы.
Источник: Tutto Calciomercato 24
Бекао близок к возвращению в ЦСКА
Защитник "Удинезе" Родриго Бекао может вернуться в московский ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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