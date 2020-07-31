"Рыжиков находится в расположении команды. Пока не подписали с ним контракт, но в ближайшее время это произойдет", - сказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
39-летний Рыжиков выступал за "Крылья" с лета 2018 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел за самарскую команду 19 матчей, в которых пропустил 25 мячей.
Источник: Sport24
"Тамбов" близок к заключению сделки с Рыжиковым
Бывший вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков определился с новым клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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