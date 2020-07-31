Сообщается, что казанский клуб предлагал Кокорину зарплату около 1,5 млн евро. В Москве Александр будет зарабатывать вдвое больше. Более того, супруга футболиста Дарья Валитова выразила желание проживать в столице России.
"Рубин" отказался от участия в торгах и принял решение подписать нападающего Джордже Деспотовича. Его зарплата составит 450 тысяч евро в год.
Как сообщалось, "Спартак" объявит о подписании Кокорина 1-го августа. Соглашение нападающего с "Зенитом" истекает сегодня, 31 июля.
Источник: Бизнес Онлайн
СМИ: "Рубин" хотел подписать Кокорина, но нападающий выбрал Москву и более выгодные условия
Нападающий Александр Кокорин мог продолжить карьеру в "Рубине", однако семья форварда хотела в Москву, и "Спартак" предложил более выгодные условия.
Фото: ФК "Зенит"
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