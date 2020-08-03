Как сообщает "Спорт-экспресс", в услугах Гомеса заинтересован "Спартак". Красно-белые уже сделали официальное предложение по трансферу 23-летнего игрока. Трансферная стоимость футболиста может составить от 1,6 до 3 млн евро.
Гуга сыграл в 25 матчах за "Атлетико" и сделал 4 ассиста. Его соглашение с бразильским клубом рассчитано до 2023 года.
СМИ: "Спартак" хочет подписать защитника "Атлетико Минейро"
Защитник "Атлетико Минейро" Гуга Гомес может продолжить карьеру в России.
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