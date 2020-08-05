Газизов: других целей у "Спартака", кроме как взять титул, быть не должно

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о цели клуба на новый сезон.
Фото: ФК "Уфа"
"Надо понимать, что других целей у "Спартака", кроме как взять титул, быть не должно. Я верю в команду и вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Также уверен в этом Доменико. Мы вступаем 9-го числа в новый чемпионат, задача — титул", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Газизов был назначен на должность генерального директора "Спартака" 10 июля. В московском клубе он сменил Томаса Цорна. До этого Газизов с 2011 года работал на аналогичной должности в "Уфе".

В прошлом сезоне "Спартак" занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Также команда Доменико Тедеско дошла до полуфинала Кубка России, где проиграла петербургскому "Зениту" (1:2).

9 августа в рамках 1-го тура РПЛ красно-белые на "Открытие-Арене" примут "Сочи".

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Теги: Газизов Спартак
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