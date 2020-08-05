"Барриос никуда не уходит", - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее в СМИ была информация, что в услугах игрока заинтересованы "Милан" и "Ньюкасл".
Колумбиец выступает за петербургский клуб с февраля 2019 года, перейдя из "Боки Хуниорс".
В минувшем сезоне РПЛ на счету Барриоса 26 матчей и 1 забитый мяч.
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Барриоса
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Вильмар Барриос может покинуть клуб.
Фото: © РИА Новости
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