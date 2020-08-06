Кикнадзе подтвердил подписание Райковича

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил переход защитника Слободана Райковича.
Фото: Getty Images
- Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник. У нас было три варианта. Николич попросил Райковича. Он его знает и понимает.

Зарплата в 1,5 миллиона евро? Это неправда. Очень далеко… очень. Он перешел как свободный агент, - цитирует Кикнадзе Sport24.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" подпишет контракт с сербским защитником на один год. В минувшем сезоне итальянской Серии В Райкович в составе "Перуджи" провел 12 матчей.

"Локомотив" в прошедшем сезоне РПЛ занял второе место в турнирной таблице и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что с июня главным тренером железнодорожников стал сербский специалист Марко Николич. Он заменил на этом посту Юрия Семина, который в данный момент находится без работы.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кикнадзе Райкович Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Кикнадзе выразил недовольство календарем будущего сезона РПЛ 1
Экс-игрок сборной Англии Гаскойн отреагировал на каминг-аут своего сына
Кикнадзе: позиция многих к ситуации с фарм-клубами довольно жесткая
Кикнадзе подтвердил подписание Райковича 2
Кикнадзе - о переходе Кокорина: не могли гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности 6
Кикнадзе - о продаже Миранчука: прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех 3
Шанс на третий трофей «Зенита» и первый кубок Николича. Сезон в России стартует матчем за Суперкубок 3
Дуглас Сантос поделился мнением о чемпионате России 2
"Новый взгляд на мир". Евсеев представил новый образ (фото) 3
Игрок "Зенита" Дуглас Сантос: рассчитываю на место в сборной Бразилии 1
Арбитр Кукуян: с VAR стало работать спокойнее не только нам, но и командам 13
Борис Игнатьев: Урунов напоминает Алексея Миранчука 4
"Крузейро" выплатил долг "Спартаку" за аренду Педро Роши 5
Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"
Жена Зинченко опубликовала фото с регистрации брака 3
Маммана перейдет в "Сочи" в аренду без права выкупа
Болельщики "Уфы" выбрали Беленова лучшим игроком сезона 1
Виллиан подпишет с "Арсеналом" контракт на три года
Терехов прокомментировал свой переход в "Сочи"
Игрок "Зенита" Шамкин опроверг слухи о заболевании коронавирусом 1
Джеррард не становится героем Глазго, а «Севилья» «съедает» «Рому». Главное из прошедших матчей Лиги Европы
"Вулверхэмптон" прошёл "Олимпиакос" в 1/8 финала Лиги Европы
"Базель" минимально обыграл "Айнтрахт" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
"Ахмат" арендовал Тимофеева 1
"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего Майи. Клаусула составила 300 млн евро 4
Червиченко: зачем купили Урунова, не понимает даже Тедеско 12
Шелия: был интерес из-за рубежа 1
Червиченко заявил, что Кокорин для "Спартака" - проблема 15
"Фенербахче" хочет подписать Смолова 6
Криштиану Роналду сменил прическу 2
Все новости