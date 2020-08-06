- Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник. У нас было три варианта. Николич попросил Райковича. Он его знает и понимает.
Зарплата в 1,5 миллиона евро? Это неправда. Очень далеко… очень. Он перешел как свободный агент, - цитирует Кикнадзе Sport24.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" подпишет контракт с сербским защитником на один год. В минувшем сезоне итальянской Серии В Райкович в составе "Перуджи" провел 12 матчей.
"Локомотив" в прошедшем сезоне РПЛ занял второе место в турнирной таблице и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Напомним, что с июня главным тренером железнодорожников стал сербский специалист Марко Николич. Он заменил на этом посту Юрия Семина, который в данный момент находится без работы.
Кикнадзе подтвердил подписание Райковича
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил переход защитника Слободана Райковича.
Фото: Getty Images
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