"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. Голами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.
"Это мое решение, что Дзюба вышел капитаном. Как будет в сезоне, посмотрим.
Повязку он передал Оздоеву. Он заслужил это своим отношением к делу", - цитирует Семака Sport24.ru.
Напомним, прежний капитан "Зенита" Бранислав Иванович летом покинул клуб по истечению срока контракта.
11 августа "Зенит" проведет матч 1-го тура чемпионата России против "Ротора".
Семак рассказал о решении доверить Дзюбе капитанскую повязку
Главный тренер "Зенита" Сергей Семака рассказал о своем решении доверить нападающему Артему Дзюбе капитанскую повязку в матче за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: ТАСС
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