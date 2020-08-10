"В Уфе добиться победы крайне сложно. Я доволен содержанием игры. Мы быстро работали с мячом, эта работа привела к тому, что мы смогли забить первый гол, что очень важно в игре с "Уфой".
У нас есть свой стиль, свой почерк. Нам просто нужно развивать, что у нас есть", - цитирует слова Мусаева Р-Спорт.
Специалист отметил, что времени на подготовку к сезону было мало, это время "Краснодар" посвятил отдыху и отработке нюансов.
Также Мусаев сообщил, что полузащитник Тонни Вильена будет в обойме команды к игре с "Локомотивом".
Напомним, что матч между "Краснодаром" и "Уфой" завершился со счётом 0:3 в пользу быков. Дублем отметился полузащитник Реми Кабелла.
Мусаев о игре "Краснодара": у нас есть свой стиль. Я доволен содержанием игры
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал игру против "Уфы" (3:0) в рамках 1-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
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