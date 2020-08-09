"Самый удивительный пенальти в моей жизни. Даже 2 сразу. Нет слов. Как долго это будет продолжаться?", - написал Мор в своих соцсетях.
Матч "Спартак"-"Сочи" завершился со счётом 2:2. Первый гол в игре забил нападающий "красно-белых" Александр Соболев с передачи Романа Зобнина в начале встречи. Спустя 2 минуты форвард Джордан Ларссон увеличил преимущество хозяев поля после ассиста Зелимхана Бакаева.
По ходу первого тайма "Сочи" сократил отставание после пенальти, который назначил арбитр встречи Василий Казарцев за фол защитника Дениса Маслова. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий "Сочи" Дмитрий Полоз.
В концовке встречи был назначен второй пенальти в ворота москвичей после контакта между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко. Второй одиннадцатиметровый забил полузащитник Кристиан Нобоа.
Экс-защитник "Спартака" Мор: как долго это будет продолжаться?
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор отреагировал на 2 пенальти,назначенных в ворота "красно-белых" в матче против "Сочи".
Фото: РФС
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