Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщал, что игрок либо уйдёт в аренду, либо будет продан.
Прошлый сезон Мелкадзе провёл в аренде в "тамбове". Игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи за 20 матчей.
Напомним, что "Ахмат" по итогам прошлого сезона занял 13 место в чемпионате России.
Источник: "Чемпионат"
Стало известно, где продолжит карьеру Мелкадзе
Форвард "Спартака" перейдёт в "Ахмат" на правах аренды.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!