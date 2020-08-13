Итальянский журналист Миммо Мальфитано заявил, что неаполитанский клуб действительно следит за хорватским хавбеком, однако до трансфера еще очень далеко. В то же время Мальфитано добавил, что для Влашича АПЛ является более привлекательной с точки зрения имиджа и финансового вопроса.
Ранее сообщалось, что "Наполи" готовы предложить ЦСКА за Влашича 20 млн евро плюс бонусы.
В прошлом сезоне РПЛ Влашич в составе армейцев провел 30 матчей и забил 12 мячей.
Источник: Napoli Magazine
Итальянский журналист заявил, что для Влашича АПЛ является более привлекательной
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич находится в сфере интересов "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА
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