"Мелкадзе отдан в аренду в "Ахмат". Запрета на участие в игре со "Спартаком" у него нет", - сказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.
Ранее была информация, что Мелкадзе проведет в "Ахмате" один сезон.
В прошлом сезоне РПЛ 23-летний форвард провел в аренде в "Тамбове", за который отыграл 18 матчей и забил 7 мячей.
Источник: ТАСС
Газизов подтвердил переход Мелкадзе в "Ахмат"
Нападающий "Спартака" Шамиль Газизов отправился в аренду в "Ахмат".
Фото: ФК "Тамбов"
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