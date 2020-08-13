Медведев - о переговорах с Кузяевым: мы взяли паузу еще на неделю

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о переговорах с полузащитником Далером Кузяевым о новом контракте.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы взяли паузу еще на неделю. Связано ли это со слухами о переговорах между ним и "Бешикташем"? Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами "Бешикташа" не слежу", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек рассматривает варианты продолжения карьеры в европейских клубах. Сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны "Бешикташа" и "Валенсии".

Контракт футболиста с петербургским клубом истек 31 июля.

На счету Кузяева в прошлом сезоне 30 игр и 2 ассиста.

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Теги: Медведев Кузяев Зенит
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