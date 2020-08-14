Футболист перешёл в клуб из Екатеринбурга на правах свободного агента. 32-летний игрок получит в "Урале" 44-й номер.
В минувшем сезоне Рыков выступал за "Динамо", столичный клуб не стал продлевать с ним контракт. В РПЛ защитник также дебютировал в составе "бело-голубых", это произошло в 2011 году.
В разные годы он защищал цвета "Томи", "Торпедо" и "Мордовии", а в "Динамо" вернулся в 2016 году.
Рыков перешёл в "Урал"
"Урал" официально объявил о переходе 32-летнего защитника Владимира Рыкова.
Фото: ФК "Урал"
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