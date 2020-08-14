Мама Казарцева рассказала, что просила судей бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мама арбитра Василия Казарцева Зинаида Казарцева рассказала, что просила судей бойкотировать матчи 2-го тура чемпионата России.
Фото: Чемпионат
Напомним, Казарцев обслуживал матч 1-го чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2, а сочинцы оба своих мяча забили с пенальти. После игры владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что намерен снять свою команду с чемпионата.

Позже глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи признал, что второй пенальти на 88-й минуте Казарцев назначил ошибочно. Арбитра отстранили от работы. Также Казарцев прошел проверку на полиграфе.

"Я звонила его знакомым судьям, умоляла их: "Только если вы все объединитесь, вы сможете спасти его положение, а тем самым вы спасете и себя, потому что этот дамоклов меч висит над каждым из вас. Вот достанется вам судить "Спартак", сделаете вы ошибку, и, получается, вас тоже надо пожизненно дисквалифицировать? Бойкотируйте второй тур и тем самым вы выразите протест руководителю судебного департамента, президенту РФС. Это услышат все. Если вы сделаете это все вместе, вас никого не накажут, вас не смогут всех сразу уволить", - приводит слова Казарцевой "Фонтанка".

Также Зинаида Казарцева отметила, что сын всегда говорит ей о своих назначениях на матчи: "Говорю: "Ему дали в первом туре такую скандальную команду, что малейший промах — и крик будет на всю страну". И мои слова оказались пророческими", - сказала мать арбитра.

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Теги: Казарцев Спартак Сочи
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