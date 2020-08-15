"Конечно, "Рубин" рассчитывал на большее, хотелось бы и сегодня взять три очка. Нам кажется, мне кажется, что мы были ближе к победе по сумме созданных моментов у чужих ворот. Поэтому обидно, что в двух домашних матчах мы набрали всего одно очко", - приводит слова Веретенникова пресс-служба "Рубина".
Напомним, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий отбывал дисквалификацию и не мог присутствовать на игре и пресс-конференции.
Поединок "Рубин" - "Урал" завершился вничью со счетом 1:1.
В следующем туре казанская команда сыграет на выезде с "Сочи". Поединок пройдет 18 августа.
Веретенников: "Рубин" рассчитывал на большее в матче с "Уралом"
Тренер "Рубина" Олег Веретенников подвел итог поединка 2-го тура чемпионата России с "Уралом".
Фото: ФК "Рубин"
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