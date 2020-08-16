"Появилось предложение, "Уфа" вышла на "Рубин". Договорились о контракте, и я перешёл в команду. Было еще несколько вариантов, но я принял решение, что перейду в "Уфу".
Из футболистов "Уфы" до перехода знал только тех, с кем пересекался на поле: Бояна Йокича, с Агалоровым пересекались в "Анжи". Коллектив хороший,со всеми познакомлюсь, думаю, проблем не будет.
С Евсеевым поговорили о тактике, о футболе. Впереди, думаю, у нас предстоит еще много разговоров. К игре в 3 центральных защитника готов, проблем нет. В "Енисее" и в "Анжи" играл в похожий футбол.
Цели перед собой ставлю самые высокие - добиться как можно более высокого результата, хорошо себя проявить и в каждой игре показывать свой уровень.
Думаю, что смогу сыграть через полторы недели с Рубином. Для меня не будет этот матч особенным. Каждый матч важен, я хочу показать свой максимальный уровень и помочь команде добиться хороших результатов.
Матч с "Арсеналом" смотрел, пацаны на характере победили, заслуженная победа. Не знаю, смогу ли сыграть со "Спартаком", всё зависит от тренировочного процесса и как я буду готов физически. Остальное зависит от главного тренера", - рассказал футболист в интервью пресс-службе "Уфы".
Данченко рассказал о своих целях в "Уфе"
Новичок "Уфы" защитник Олег Данченко прокомментировал свой переход в уфимский клуб.
Фото: ФК "Уфа"
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