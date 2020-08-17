"На футболиста не похож, сложен так, что больше на медведя походит. Очень своеобразный и в быту, всегда на своей волне", - сказал Дикань.
На вопрос о реальном возрасте нигерийца голкипер отшутился, сказав, что в свои 30+ лет годился ему в сыновья.
Напомним, что футболисты вместе выступали за "Спартак" с 2011 по 2013 год. В составе московского клуба Дикань и Эменике стали серебряными призёрами чемпионата России 2011/2012.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартак" занимает 4 место, имея в своём активе 4 очка после 2-х туров. Следующую игру "красно-белые" проведут 19 августа против "Уфы".
Источник: Dynamo.kiev.ua
Дикань - о Эменике: в свои 30+ я ему в сыновья годился
Экс-вратарь "Спартака" Андрей Дикань высказался о бывшем партнёре по команде Эммануэле Эменике.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!