Понсе: Кокорин - классный футболист с отличной техникой

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился своим мнением о новичке красно-белых Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
"По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой. Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу", - передает слова Понсе пресс-служба "Спартака".

Этим летом Кокорин подписал контракт со "Спартаком", однако до сих пор еще не дебютировал за новую команду.

Ближайший матч "Спартак" проведет против "Локомотива". Встреча состоится 23 августа.

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Теги: Спартак Понсе Кокорин
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