Евсеев: никто не обещал, что будет легко

Играли в меньшинстве большую часть матча. Не хватило сил или концентрации в конце и пропустили обидный мяч. Постараемся исправиться в следующем туре. Да, календарь на старте сложный. Но никто не обещал, что будет легко. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев