Евсеев: никто не обещал, что будет легко

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Играли в меньшинстве большую часть матча. Не хватило сил или концентрации в конце и пропустили обидный мяч. Постараемся исправиться в следующем туре. Да, календарь на старте сложный. Но никто не обещал, что будет легко. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев
Подопечные Евсеева на своем поле проиграли "Ростову" со счетом 0:1.
"Уфа" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
В следующем туре команда Евсеева сыграет на выезде с "Рубином". Матч состоится 26 августа.