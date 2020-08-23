Евсеев: никто не обещал, что будет легко

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча 4-го тура с "Ростовом".


Подопечные Евсеева на своем поле проиграли "Ростову" со счетом 0:1.

"Уфа" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

В следующем туре команда Евсеева сыграет на выезде с "Рубином". Матч состоится 26 августа.

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Теги: УФА Евсеев
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