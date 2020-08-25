— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов всегда вызывает игроков, на которых он может рассчитывать. Мостовой очень неплохо проявил себя и в "Сочи", и в "Зените". Уверен, что вызов в сборную — это всегда большая честь и стимул, особенно для молодого игрока, — рассказал Медведев.
Напомним, 22-летний Мостовой был впервые вызван в первую сборную страны. Также на матчи Лиги Нации с Сербией и Венгрией, которые состоятся в сентябре, впервые в состав первой команды страны был вызван 33-летний Евгений Луценко. Подробнее о заявке России вы можете узнать здесь.
В нынешнем сезоне Мостовой провёл три матча в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: ТАСС.
Медведев прокомментировал вызов Мостового в сборную России
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился эмоциями от вызова полузащитника клуба Андрея Мостового в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
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