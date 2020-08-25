Матч закончился со счётом 1:1.
- Потеряли 2 очка, нежели приобрели одно. В первом тайме явно была недооценка соперника, не дорабатывали. Очень легко пропустили гол. Была задача отыграться, второй тайм показал, что и сил было много, и желания. К сожалению, те моменты которые были реализовать не удалось.
Луценко - это потеря. Это наш бомбардир и лидер. Степень тяжести травмы мы узнаем завтра-послезавтра после обследования. Была возможность попасть в сборную первый раз, Женя, конечно, сильно расстроился. С другой стороны хорошо, что перерыв, будет возможность подлечиться, но одну-две игры он пропустит.
Подготовка к "Спартаку"? Проанализируем игру красно-белых, посмотрим встречу с "Ротором", будем от этого отталкиваться. Как они играют мы знаем, - сказал Подпалый в интервью пресс-службе клуба.
В добавленное к первому тайму время форвард туляков Евгений Луценко был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вчера 33-летний футболист впервые в карьере получил вызов в национальную сборную России.
Подпалый: Луценко сильно расстроился из-за травмы. Для нас это потеря, он наш лидер
Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Арсенал"
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