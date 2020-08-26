Волгоградская команда минимально проиграла красно-белым со счетом 0:1.
"На сегодня мы первым номером играть не можем. Исходим из качества футболистов и их взаимопонимания. В первом тайме у нас не всё получалось, но главный момент тайма удалось создать. Тогда как раз мастерства и не хватило," - сказал Хацкевич.
Единственный мяч был забит с пенальти. Хацкевич прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового штрафного удара.
"Соболев так нырял, что ему надо дать Оскар за артистизм".
"Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с одним очком в активе, которое было добито во втором туре в поединке с московским "Динамо" - 0:0.
В следующем матче подопечные Хацкевича на выезде сыграют с "Химками". Встреча состоится 29 августа и начнется в 20:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Хацкевич: Соболев так нырял, что ему надо дать Оскар за артистизм
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич подвел итог матча 5-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: dynamo.kiev.ua
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