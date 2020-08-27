— Он пришел в 15 лет в команду. Ему нереально было забить. На первой же тренировке: ты ему бьешь, а он всё вытаскивает, перемещается. Помню, в детстве в мультфильме был такой Фурик. Да, был Фунтик, я не знаю почему в мою голову взбрело Фурик. Он не обижался, — рассказал Гусев в Youtube-шоу "Футбольный хейт".
42-летний Гусев выступал за армейский клуб с 2002 по 2007 год. В составе команды он стал победителем трёх чемпионатов, четырех кубков и двух суперкубков России.
Ролан Гусев рассказал о происхождении прозвища "Фурик" у Акинфеева
Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев рассказал о прозвище "Фурик", которое носил вратарь команды Игорь Акинфеев.
Фото: ПФК ЦСКА
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