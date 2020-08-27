22-летний нигериец уже прилетел в Москву и сегодня пройдет медицинское обследование для клуба.
В случае его успешного прохождения, Эджуке подпишет 4-летний контракт. Трансфер может обойтись ЦСКА в 12 млн евро.
В минувшем сезоне Эджуке провёл 25 матчей в Эредивизи, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.
Источник: Allnigeriasoccer
СМИ: Эджуке прилетел в Москву. Игрок подпишет с ЦСКА 4-летний контракт
Вингер "Херенвена" Чидера Эджуке в ближайшее время станет игроком ЦСКА.
Фото: Niels Boersema / ZUMA Press / Global Look Press
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