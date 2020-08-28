"Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Знаю только то, о чем сообщал РФС на сайте - что я временно отстранен. Я изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием", - передаёт слова Еськова "РБ-Спорт".
Ранее появилась информация, что российский арбитр не прошёл проверку на полиграфе. Сообщается, что Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.
Напомним, что помимо Еськова проверку на детекторе лжи проходил судья Василий Казарцев. Арбитры вместе обслуживали матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Еськов прокомментировал информацию о провале проверки на полиграфе
Арбитр Алексей Еськов рассказал, что не владеет информацией о результатах проверки на детекторе лжи.
Фото: РФС
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