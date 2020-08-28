Как известно, арендное соглашение по бразильскому футболисту рассчитано до конца календарного года, но из-за пандемии коронавируса сместились сроки сезона в Бразилии. "Фламенго" хочет продлить аренду Роши на три месяца, сообщает источник. Первые переговоры сторон уже прошли. Отмечается, что "Спартак" не против продлить аренду 25-летнего футболиста.
Роша перешёл в "Спартак" в 2017 году. За "Фламенго" бразилец провёл 5 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.
Источник: "Чемпионат"
"Фламенго" обратился в "Спартак" для продления аренды Педро Роши
"Фламенго" хочет продлить аренду полузащитника "Спартака" Педро Роши до марта 2021 года.
Фото: ФК "Спартак"
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