Встреча, которая завершилась вничью (1:1), прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Вчера Газизов присутствовал на матче "Спартака" на "Открытие Арене". Москвичи обыграли тульский "Арсенал" (2:1).
Напомним, функционер восемь лет занимал должность генерального директора в "Уфе". Летом нынешнего года Газизов перешёл на аналогичную должность в "Спартак".
Источник: Матч Премьер.
Гендиректор "Спартака" Газизов побывал на матче "Уфа" - "Динамо"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов посетил игру шестого тура "Уфа" - "Динамо".
Фото: "Уфа"
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