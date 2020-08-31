Евсеев рассказал, что помогло "Уфе" в матче с "Динамо"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвёл итоги матча с "Динамо" (1:1).
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С "Динамо" была неплохая игра. Готовясь к ней, предполагали, что соперник будет играть не по той схеме, что с "Зенитом", а как в 4-х предыдущих матчах. Но увидев перед игрой протокол, поняли, что "Динамо" сыграет в 3 центральных защитника. Успели внести коррективы. Футболисты у "Уфы" обученные, поняли, что от них требуется. Как от нападающих, так и от опорных. В какой-то степени тактика соперника облегчила нам задачу. Прессинговали "Динамо" грамотно,в начале атак уходили на фланг.Все было нормально. Известно: кто выигрывает единоборства, тот выигрывает матч. На это и был сделан упор. Не уступили сопернику ни в чем. Ни по моментам, ни по движению. Все, что запланировали, выполнили. Помогло и то, что "Динамо" полностью выложилось в матче с "Зенитом", как эмоционально, так и физически. Получил удовольствие от того, как в середине поля сыграла тройка Безденежных-Фольмер-Емельянов. Это был первый матч, когда они вышли в стартовом составе в таком сочетании. И ребята провели его качественно, несмотря на молодость. Фольмер за этот год очень вырос, заслужил место в основном составе, хорошо играет и с первых минут, и выходя на замену. Старается, будет прогрессировать. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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Ничья позволила "Уфе", по итогам шести туров, выйти с зоны плей-офф. Уфимцы набрали пятое очко и закрепились на 12-й позиции чемпионата России.

"Динамо" упустило возможность обогнать "Сочи" и сравнятьс с "Зенитом", который идёт на второй строчке. Москвичи с 10 очками занимают четвертую строчку.

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Теги: Уфа Динамо Евсеев
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