Фукс: я большой шутник и приколист. Мне бы узнать несколько русских слов, чтобы я потроллил кого-нибудь

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал о себе.
Фото: ПФК ЦСКА
— Какой я в жизни? Если честно, то я большой шутник и приколист, очень люблю постоянно прикалываться над кем-то. Мне бы узнать несколько русских слов, чтобы я потроллил кого-нибудь, — рассказал Фукс клубной пресс-службе.

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Теги: ЦСКА Фукс
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