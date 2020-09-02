Фукс: я большой шутник и приколист. Мне бы узнать несколько русских слов, чтобы я потроллил кого-нибудь

— Какой я в жизни? Если честно, то я большой шутник и приколист, очень люблю постоянно прикалываться над кем-то. Мне бы узнать несколько русских слов, чтобы я потроллил кого-нибудь, — рассказал Фукс клубной пресс-службе.
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Фото: ПФК ЦСКА
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