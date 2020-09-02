Цорн — о Тиле: Федун сравнивал его с Промесом

Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о покупке полузащитника Гуса Тиля.
Фото: ФК "Спартак"
— Леонид Арнольдович его поддерживал, был крепко «за», он видел и видит в нем большой потенциал. Сравнивал его по значимости для "Спартака" с Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем, — заявил Цорн в интервью "СЭ".

Цорн был гендиректором "Спартака" с лета 2019 по лето 2020 года. Затем совет директоров клуба решил освободить его от должности и назначить на этот пост гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова.

"Спартак" купил Тиля у АЗ летом 2019 года за 18 млн евро. Он стал самым дорогим новичком в истории клуба.

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Теги: Спартак Промес Федун Цорн Тиль
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