Опубликованы фото гостевой формы сборной России для Евро-2020
В Сети появились изображения гостевой формы сборной России по футболу, в которой она будет выступать на чемпионате Европы в следующем году.
Форма выполнена в белом цвете. На груди и рукавах есть полосы, символизирующие флаг России. Шорты - синего цвета. Техническим спонсором является Adidas. Сообщается, что официально этот комплект должен быть презентован в марте следующего года.
Сборная России сегодня, 3 сентября, сыграет против сборной Сербии. Начало - в 21:45 мск. Матч Россия - Сербия, который пройдет в Москве, обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. 6 августа подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с Венгрией. Игра начнется в 19:00 мск.
Источник: Footy Headlines
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