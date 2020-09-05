22-летний Зайнутдинов, который в это трансферное окно пополнил состав ЦСКА из "Ростова" за 2 млн евро , получил травму в игре 1-го тура Лиги Наций с Литвой (2:0).
Матч Казахстан - Белоруссия состоится 7 сентября.
Источник: Kazfootball.kz
Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может пропустить второй матч сборной из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рискует пропустить второй матч сборной Казахстана в Лиге Наций.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!