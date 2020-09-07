"Болонья" заинтересована в услугах 23-летнего форварда "Спартака". Итальянский клуб рассматривает кандидатуру Понсе, так как находится в поисках нападающего на новый сезон.
В текущем сезоне РПЛ Понсе в составе "Спартака" провел 4 матча и забил 2 мяча.
Источник: Bologna Sport News
Источник: "Болонья" интересуется Понсе
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!