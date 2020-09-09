"В отношениях с деньгами мы придерживаемся европейских правил. Вместо излишеств и роскоши предпочитаем инвестировать деньги в качественное образование детей. Шопинг и бриллианты не интересуют совершенно. Интересует искусство и дополнительное образование", - написала Анна в сторис своего "инстаграма".
Сергей и Анна вступили в законный брак 11 сентября 2008 года. Супруги воспитывают семерых детей. По информации источников, зарплата Семака в "Зените" составляет около 2 млн евро в год.
Жена Семака - о тратах семейного бюджета: шопинг и бриллианты не интересуют совершенно
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала, как их семья распоряжается деньгами.
Фото: zolotoy.ru
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