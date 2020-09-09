Жена Семака - о тратах семейного бюджета: шопинг и бриллианты не интересуют совершенно

Анна Семак, жена главного тренера " Зенита " Сергея Семака, рассказала, как их семья распоряжается деньгами.

Фото: zolotoy.ru

"В отношениях с деньгами мы придерживаемся европейских правил. Вместо излишеств и роскоши предпочитаем инвестировать деньги в качественное образование детей. Шопинг и бриллианты не интересуют совершенно. Интересует искусство и дополнительное образование", - написала Анна в сторис своего "инстаграма".



Сергей и Анна вступили в законный брак 11 сентября 2008 года. Супруги воспитывают семерых детей. По информации источников, зарплата Семака в "Зените" составляет около 2 млн евро в год.