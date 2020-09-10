Рыбчинский: играть в основе "Локомотива" - это моя главная победа Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский прокомментировал подписания нового контракта с московским клубом. View this post on Instagram ? «Очень рад остаться в родном клубе, за который выступаю с 13 лет. Играть в основном составе «Локомотива» – это моя главная победа. Благодарен болельщикам за поддержку, руководству клуба и тренерскому штабу за доверие» Дима Рыбчинский о продлении контракта с «Локо» A post shared by Футбольныи? клуб «Локомотив» (@fclokomotiv) on Sep 10, 2020 at 3:38am PDT Рыбчинский продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года.В текущем сезоне РПЛ 22-летний хавбек в составе "Локомотива" провел 6 матчей. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 13:55 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Локомотив Рыбчинский Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5