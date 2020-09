Рыбчинский: играть в основе "Локомотива" - это моя главная победа

View this post on Instagram

? «Очень рад остаться в родном клубе, за который выступаю с 13 лет. Играть в основном составе «Локомотива» – это моя главная победа. Благодарен болельщикам за поддержку, руководству клуба и тренерскому штабу за доверие» Дима Рыбчинский о продлении контракта с «Локо»