"Мне кажется, "Спартак" - лучший вариант для Кузяева. В Европу надо ехать или молодым, или состоявшимся мастером за большим контрактом. Ему уже 27 и в Европе его не знают. А "Спартак" наверняка даст хороший контракт, и плюс Далер играл с Кокориным - будет связка. Если красно-белые приобретут Кузяева, то здорово всё рассчитают", - заявил Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".
Напомним, что в данный момент Кузяев находится в статусе свободного агента. Хавбек хочет продолжить карьеру в Европе. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны испанского "Алавеса" и московского "Спартака".
Орлов: "Спартак" — лучший вариант для Кузяева
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем бывшего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
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