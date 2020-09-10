"Болонья" предложила "Спартаку" за Понсе 4 млн евро

Итальянский клуб "Болонья" предложил "Спартаку" за нападающего Эсекьеля Понсе 4 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
Если московский клуб заключит сделку, то аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз", воспитанником которого является форвард, получит 100 тыс. евро.

В текущем сезоне Эсекьель сыграл за "Спартак" четыре матча и забил два гола. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Понсе в 4 млн евро.

Источник: viapais.com.ar со ссылкой на итальянскую прессу.

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Теги: Понсе Спартак Болонья Серия А Российские трансферы
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