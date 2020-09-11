"У него травма была серьезная. В последнем матче с "Уфой" сломался. Он бегать вообще не мог долгое время. Что только ни делали доктора. Саба реально задумывался над тем, чтобы закончить с футболом. Мы с Палычем его отговорили", - передает слова Батуренко Sport24.
Юрий Батуренко был помощников Юрия Семина в "Локомотиве", за который Кверквелия выступает с 2017 года. В составе "железнодорожников" грузинский защитник выиграл все внутренние турниры - Чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В нынешнем сезоне Кверквелия выступает на правах аренды в "Роторе".
Бывший помощник Сёмина рассказал, что Кверквелия задумывался над завершением карьеры
Защитник "Ротора" Соломон Кверквелия, права на которого принадлежат "Локомотиву", задумывался над тем, чтобы завершить карьеру футболиста.
Фото: Бизнес.Online
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