66-летний Эллерей стал специальным советником генерального секретаря РФС Александра Алаева. Он был одним из создателей системы видеопомощника арбитра (VAR), и будет помогать в РФС по вопросам с видеопомощником.
В данный момент Эллерей также занимает пост председателя судейского комитета Федерации футбола Англии.
Источник: телеграм-канал РФС.
Эллерей назначен независимым специальным советником генсека РФС Александра Алаева
Бывший судья Английской Премьер-лиги Дэвид Эллерей получил назначение в РФС.
Фото: Reuters
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