Эллерей назначен независимым специальным советником генсека РФС Александра Алаева

Бывший судья Английской Премьер-лиги Дэвид Эллерей получил назначение в РФС.

Фото: Reuters

66-летний Эллерей стал специальным советником генерального секретаря РФС Александра Алаева. Он был одним из создателей системы видеопомощника арбитра (VAR), и будет помогать в РФС по вопросам с видеопомощником.



В данный момент Эллерей также занимает пост председателя судейского комитета Федерации футбола Англии.



Источник: телеграм-канал РФС.